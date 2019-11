Una llamativa campaña impulsada por funcionarios municipales de Ushuaia se inicio para que se cobre entrada al Camping Municipal, por la cantidad de basura que dejan los usuarios del sector.

Otra vecina publicó en las redes sociales

Recordemos que en 2018 desde el Municipio de Ushuaia, anuncio la contratación de la vigilancia del sector las 24 horas y la limpieza del mismo, incluso el secretario de Medio Ambiente municipal, Damián de Marco, explicó en ese momento que “comenzamos un proyecto diseñado desde la Administración municipal, en el marco de un convenio de responsabilidad social, empresarial y ambiental con la gente del Tren del Fin del Mundo que tiene su estación aquí, y con el Club Atlético Educación Fueguina, con sede en el ingreso”.

"El año pasado, el Municipio lo había arreglado y lo había dejado muy lindo. Pero de qué sirve, si vienen dos o tres inadapados, que rompen y ensucian todo", cuestionaron en un medio radial, donde manifestaron su enojo y consternación por el estado vergonzoso y deprimente en que las familias dejan el Camping Municipal, motivo por el cual piden que se empiece a cobrar entrada, previo ingresar al lugar.El año pasado, la Municipalidad "lo había arreglado y lo había dejado muy, pero muy lindo al camping", no obstante lo cual la gente sigue tirando, rompiendo y ensuciando por doquier."Vos vas a otras partes del país y te cobran para entrar al Camping: 100, 150 pesos. Y lo pagás tranquilo. ¿Por qué no se puede pagar acá? ¿De qué le sirve al Municipio hacer algo bueno, que lo paga toda la comunidad, y resulta que vienen dos o tres inadaptados y rompen las cosas", fustigó.Llamativamente muchos de los que se comunicaron resultaron ser funcionarios de la actual gestión del Municipio, quienes fueron los que mencionaron la intención de elevar al Ejecutivo y al Concejo Deliberante un pedido para que se cobre entrada al Camping Municipal, aunque sin dar conocerse como funcionarios, sino como simples oyentes.Resulta extraño que si la intensión del municipio sea la de cobrar entrada al Camping Municipal, no sea desde el propio Ejecutivo que se impulse la medida y no mediante una campaña impulsada por sus propios funcionarios.