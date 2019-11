Nos hemos ocupados de problemas historicos de la ciudad

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, hizo un balance de su gestión y que dijo: “Nos hemos ocupado de problemas históricos” de la ciudad.En este marco, el jefe comunal destacó, en dialogo con el programa Código TDF, la creación de la UISE para abordar la problemática del transporte urbano de pasajeros en la ciudad, “solucionar los colectivos ha sido un avance tremendo, porque en 2015 teníamos cinco unidades rotas con 90 mil cortes por mes. Hoy tenés 20 unidades funcionando, y obviamente hay que ampliar y mejorar recorridos, pero también pasó que nos quitaron subsidios nacionales y la Municipalidad tuvo que hacerse cargo de esos subsidios que son un montón de plata. Y hoy tenemos 340 mil cortes de boleto en la UISE. Solo basta ver cómo la gente usa el transporte público”.Vuoto, reconoció que los primeros dos años de gestión fueron muy duros, “hubo gente que decía que Vuoto no llega a los cuatro años, porque era muy difícil contarle a la gente cómo habíamos encontrado la Municipalidad y cómo estábamos sufriendo los recortes presupuestarios del gobierno Nacional. Salía y tenía que hablar con mate en mano y con parte del gabinete y explicar y contar al vecino cuáles eran las complicaciones. Pero era caminar por la calle y pasarla muy mal. Mis hijos también la pasaron mal, los tuve que cambiar de colegio, ha sido muy difícil. Uno está acostumbrado, porque hay personas sanas y personas que no respetan ningún límite. Pero la verdad que con un gran equipo que pensábamos que podíamos sacar la ciudad adelante se hicieron estas dos temporadas una gran revolución”.“Teníamos primero que ordenar la Municipalidad y ahora se viene hacer más ágil y más inteligente y con mucha tecnología para acelerar los procesos administrativos y darle más transparencia. A los vecinos les decimos que vamos a llegar a todos los barrios y si el viento y la suerte nos acompaña con el gobierno Nacional de Alberto vamos a acelerar el proceso de llegar a todos los barrios de la ciudad”.Destacó las políticas públicas en materia habitacional y también desde lo social, “estamos trabajando muchísimo en el tema habitacional. En su momento formé parte de los beneficiarios de un terreno al que renuncié porque me lo tenía que adjudicar yo mismo en Alakalufes dos, pero estuvimos seis o siete años esperando, custodiando los terrenos, esperando todo ese tiempo en la urbanización. Nosotros en la urbanización San Martín, en tres años ya hicimos apertura de calles, pluviales, agua y ya licitamos el tendido de luz. Este año y el año que viene, ya entregamos mojones, hay algunas viviendas construyéndose, son 570 soluciones habitacionales, en una obra que se nos paró cuatro veces por el contexto de país. Cuando iniciamos la obra y la empezamos como política pública en un contexto de país que después devaluó cuatro veces, el terreno sigue en los precios y nosotros seguimos con un 3% anual y en el medio la gente también sufrió sus pérdidas adquisitivas. Entonces, realmente fue muy complejo” y agregó “pese a eso, regularizamos 20 barrios y entregamos 1000 decretos. Y confío que con Lorena encabezando hoy la Secretaría, estamos trabajando en un nuevo equipo, trayendo arquitectas y arquitectos con una mirada nueva y va a ser un gran cambio en los tiempos y en el dinamismo”.Además, mencionó uno de los puntales de la gestión, como fue la creación de la Secretaría de la Mujer, “que empezamos a darle forma con Laura Avila, que ha hecho un excelente laburo, hoy tenemos más de 100 subsidios a emprendedoras, que participan de la Expo Mujer, la plataforma virtual, más de 300 capacitaciones y atendimos más de 3000 casos de violencia de género en la Secretaría. Pero fuimos muy criticados al comienzo y algunos no veían lo que se venía y sin embargo tuvimos esta particularidad de poder verlo” y comentó que durante el último acto de entrega de herramientas de la Secretaría de la Mujer “me emocioné mucho porque una mujer me dijo que la diferencia entre recibir estas herramientas o no recibirlas es el plato de comida de mi hijo. Entré muy emocionado al discurso y le agradecí al gabinete. No es el intendente, sino la gestión. Una gestión que recibió casi el 57% de los votos, convirtiéndose en la gestión más votada de la historia de Ushuaia y eso no es para quedarse tranquilo, al contrario, es para duplicar el esfuerzo porque la vara está muy alta, porque esperan mucho de nosotros. La gestión ha sido la más valorada de la ciudad”.Atendemos casi 300 mil turistas, cuando asumimos se quejaban muchísimo y hoy nos felicitan. Estamos haciendo un arreglo integral y vamos a ir cambiando con escaleras metálicas. Empezamos a hacer el Paseo Centenario con escaleras nuevas, vamos a tener de nuevo en funcionamiento la fuente. Todos los lugares históricos lo vamos a ir interviniendo para convertir a Ushuaia en una ciudad turística, reordenar, modernizar, hay cuestiones edilicias que terminar para adentro. El hogar de ancianos hay que resolverlo, la terminal de ómnibus, pensar un nuevo transporte público más eficiente, resolver el problema de los residuos. Se viene la discusión del pliego, queremos llegar a nuevas tecnologías, analizando los estudios de toda la ciudad, pensamos en una planta de biomasa. Sabemos que hay muchos problemas que resolver y también está la cotidiana y la coyuntura, pero queremos avanzar”.