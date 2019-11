El gobernador electo e intendente de Rio Grande, Gustavo Melella, rechazo la invitacion para reunirse efectuada por la gobernadora Bertone. “Lamento profundamente que este encuentro se haya planteado a cuatro meses y medio de la elección”, indica el escrito elevado por el dirigente de Forja, quien en una formalidad indica que no puede concurrir excusándose en «razones de agenda».

Por otra parte el Gobernador electo Gustavo Melella hizo hincapié en la falta de documentación y acciones por parte de los integrantes de la transición y destaca que “en este contexto y aprovechando este contacto, le agradecería en su carácter de titular del Ejecutivo Provincial que imparta las directivas correspondientes a los fines de entregar la documentación e información solicitada a quienes, en el marco del decreto y expediente correspondiente, forman parte de mi equipo en esta transición”.

Finalmente y tras reiterar el agradecimiento por la invitación, el Gobernador electo Gustavo Melella volvió a insistir en su preocupación por la “celeridad con que se vienen llevando adelante procesos de licitación y contratación de obra que afectan y condicionan la futura administración. Le reitero mi agradecimiento y mi pedido de contar con la documentación e información imprescindible para concluir ordenadamente esta transición”, cierra la nota entregada a la Gobernadora.

A través de una nota formal, dirigida a la Gobernadora y electa Diputada Nacional Rosana Bertone, Melella le agradece la invitación, aunque aclara que “por razones de agenda y compromisos contraídos con antelación me hacen imposible acudir a dicho encuentro ya que ese día estaré fuera de nuestra provincia”.“Estimo que este encuentro ha estado supeditado a la campaña electoral nacional y entiendo que su prioridad estuvo centrada durante este tiempo en las acciones relacionadas con su candidatura a diputada nacional; las mías en tanto, no se han apartado del bienestar de los habitantes de nuestra provincia y se han concentrado en los diferentes pasos de esta transición”, sostiene el escrito.“Entenderá usted que dicha documentación vinculada entre otros puntos a obra pública, salud, educación, contrataciones, designación de agentes, etc., es de importancia capital a los efectos de iniciar una gestión ordenada y transparente.“Por ello y a los efectos de despejar cualquier tipo de duda insistimos en que se nos proporcione información al respecto, pedido que hemos realizado en reiteradas ocasiones” remarca.