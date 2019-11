Padres de una menor denunciaron a un taxi por manosear a su hija, cuando solicitaron un movil para que la joven concurriera al colegio. Vanesa la madre de la adolescente de 14 años, denunció en la Policía -y públicamente en una nota en FM Aire Libre el hecho.

En la nota radial la mujer manifesto

La madre gráfico la situación al decir que cuando el taxi llega a la zona de la plaza de las Américas “mi hija estaba asustada y le pregunta cómo se llama y ella miente, le dice que se llamaba Marianela, el baja la velocidad y le dice “sos muy hermosa, yo nunca estuve con una chica de tu edad”, se da vuelta y le pide que le de la mano y en eso le empezó a tocar la pierna. A todo esto, a la altura del avión de la rotonda mi hija empieza a llorar y la deja en la escuela, entra directamente a la dirección y empieza a contarles a los directores del colegio”.

Posteriormente los padres radicaron la denuncia en la Comisaria de Minoridad de Familia del barrio Intevu, posteriormente intentó dar con el conductor del taxi presentándose en la agencia. “Mi esposo buscó por todos lados hasta que dio con la agencia; y quisieron escapar o esconder de la denuncia y le dijeron que hiciera una queja en el libro de acta ¿cómo podemos hace una queja cuando mi hija fue acosada, fue manoseada por un tipo?”.

La mujer indico que el taxista manoseo a su hija cuando la trasladaba como pasajera en la ciudad de Rio Grande, indicando a su vez que el mismo pertenece a la agencia Catarg.Comenzó señalando que “llamo al 444111, que siempre llamamos al mismo y me dicen que un Etios rojo estaba llegando, en eso yo ya tenía que viajar y mi hija se toma el taxi. Cuando llegue a Córdoba desde la escuela tenia llamadas que querían comunicarse urgente conmigo desde la escuela, le mando un audio a mi hija y le pregunto qué había pasado. En eso ella me llama y empieza a llorar, me dice que el hombre que la carga de la puerta de mi casa la había querido manosear, empezó a darle charla y a preguntarles cosas; ahí mi hija sospecha porque yo siempre la hablo de todo lo que está pasando”.Además, dijo que no sería la primera vez que sucede este tipo de hechos, a partir que otra mujer se comunicó para comentarle una situación similar con un chofer de la misma agencia. “Hemos recibido todo tipo de mensajes, hoy casualmente una señora se comunicó conmigo y dijo que hace 5 meses atrás desde la misma agencia, pero otro hombre, también acosó a su hija. Hizo la denuncia y todavía no pasó nada”.”, recordó Vanesa en otra parte de la entrevista.