Tras ser trasladado a los Tribunales de Ushuaia, para ser indagado, denegaron el pedido de excarcelación a Marcos Jesus Martínez , imputado por “homicidio en grado de tentativa” contra su pareja en un hotel céntrico de la capital.

Valeria Saldivia

La mujer ya declaró como testigo en la causa y tampoco acusó a su pareja, aunque contó una versión diferente a la del hombre. Saldivia dijo que la caída fue “accidental”

Los hechos : La investigación iniciada el lunes por la mañana en el aeropuerto de la ciudad de Río Grande, en un vuelo de Aerolíneas, donde Marcos Jesús Martínez agredió a su pareja, estuvo algunas horas en la Justicia Provincial.

De momento la jueza federal ya estableció las medidas de prohibición de contacto, a modo de protección de la víctima considerando su situación de vulnerabilidad, ante la eventualidad de que Martínez puede despegarse de la causa que se tramita en Ushuaia.

Tras su declaración indagatoria, el defensor público solicitó la excarcelación, a lo que se opuso el fiscal, y finalmente el Juez Javier De Gamas Soler, denegó la excarcelación, por lo cual, continuará detenido, en tanto y en cuanto se sostenga la calificación legal, es decir “homicidio en grado de tentativa”, si la calificación legal baja, y pasa a ser lesiones, existe la posibilidad técnica que el pesista recupere la libertad, bajo normas de conducta.Martinez ahora detenido, estaba alojado en una comisaría, sin embargo se espera que en las próximas horas sea trasladado a la Alcaidía de la ciudad de Ushuaia.Saldivia no sufrió lesiones de gravedad porque afortunadamente impactó contra el techo del piso inferior y luego fue deslizándose a través de un andamio y de un alero del edificio hasta llegar a unos tres metros del suelo. Finalmente, allí se precipitó y fue recibida por el propio Martínez junto a otros turistas alojados en el hotel, que acudieron en auxilio.La principal sospecha que apunta a una tentativa de homicidio por parte del deportista la aportaron dos policías que declararon en el marco de la investigación:En la tarde del martes, la investigación en su totalidad, con las actuaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el informe de Aerolíneas Argentina, dando cuenta del hecho de violencia de género que protagonizó el ahora detenido por “homicidio en grado de tentativa”, fueron devueltas a la Justicia Federal, por haber ocurrido durante el proceso de carreteo de la nave por la pista, lo que se considera iniciado el vuelo, aunque esta situación, será el propio fiscal Federal quien lo determinará, sin embargo, sigue su curso en principio, como un hecho de violencia de género.En forma preventiva la jueza federal adoptó medidas de restricción de acercamiento y contacto de parte de Martínez hacia su pareja, lo cual es importante a pesar de que este sujeto permanece detenido en Ushuaia por una “tentativa de homicidio” que se le imputa a posteriori ese mismo día en aquella ciudad., la Ley provincial 1022, indica que cualquier funcionario público puede actuar de oficio, en tanto y en cuanto se obtengan otro tipo de pruebas, como algunos testimonios, los que sí existen, según fuentes oficiales que indicaron que varias personas en el hotel escucharon lo que habría sido una pelea entre Martínez y la mujer. Es allí, donde actuó el personal policial de la comisaría de Familia, e iniciaron las actuaciones que derivaron en la detención de Martínez e imputación por “homicidio en grado de tentativa”.Estas medidas fueron adoptadas a modo de prevención, cuando aún la magistrada federal todavía no resolvió su competencia sobre el hecho que considera un episodio de Violencia de Género y no un hecho de índole federal como podría ser haber puesto en riesgo la seguridad de la nave donde sucedieron los hechos.