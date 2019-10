El jefe de la Policía Provincial, Comisario General retirado, Nelson Moreira hizo un balance de su gestión al frente de la fuerza tras nueve años de presidir a la institución en lo que fue una continuidad entre la gestión de la ex gobernadora Fabiana Ríos y la actual administración de la gobernadora Rosana Bertone.

Aseguró sentirse “orgulloso de estos nueve años de trabajo porque recuerdo muy bien las condiciones que uno ha asumido”, y en tal sentido mencionó “los problemas de seguridad; el equipamiento, la falta de personal, y fundamentalmente teníamos problemas en los cuadros de conducción, se hablaba de la interna policial” asegurando que en la actualidad “existe una institución que trabaja con su comunidad, está muy cerca de la población, que tiene los problemas lógicos porque son tiempos difíciles los que se viven y los tiempos actuales no son los anteriores, son mucho más complejos”, sentenció.

con todos los conflictos sociales y gremiales que hemos tenido, la policía no ha levantado un solo dedo en contra de los trabajadores, jamás hemos tenido un hecho de violencia en una manifestación o con un trabajador

Suicidios en la fuerza

Aunque reconoció que el índice de suicidios en la fuerza “es algo que nos alarma” y recordó que “en el último año hemos tenido dos casos y después del último que ha ocurrido, el servicio de profesionales nos recomendó hacer una nueva evaluación de todo el personal”, y tal sentido precisó la necesidad de concentrarse en “problemáticas de consumo de alcohol; todo lo relacionado con género, violencia intrafamiliar; y los casos de suicidios” además “tenemos que incorporar nuevos elementos para hacer evaluaciones con respecto a la realidad y las problemáticas que tenemos en la actualidad”.

“Lo único que importa es la vida”:

En declaraciones realizadas a Radio Nacional Ushuaia, Moreira aseguró que “en muchos momentos me he planteado continuar o no continuar en el cargo y he llegado hasta aquí”. Sin embargo, recordó que, antes de las elecciones “”.Y “lógicamente, cuando se hace, cuando se trabaja, saltan los imponderables” ya que “en un artículo se decía que en estos últimos 4 años hemos agregado 40 efectivos porque en el manejo que se hace del personal y el trabajo diario, van decantando los problemas y hay que ir ajustando y tomando medidas administrativas”, sentenció.Sin embargo, remarcó que “lo importante ha sido que se haya hecho escuela y una línea y una forma de conducción y que los distintos Jefes estén consustanciados con la forma de trabajar y dirigir la fuerza y en eso fundo mi esperanza de que todo lo que se ha trabajado y lo que uno pudo haber hecho no tiene ningún valor si no ha dejado sembrada una semilla de una forma de conducción para que se pueda continuar”.Además, aseguró que “nosotros como policías, como institución, hemos sido los primeros que apostamos a una pacificación social y eso creo que se ha logrado y a mí me llena de orgullo”.Y explicó que en relación a la incorporación de nuevos agentes “a partir de la primera entrevista al civil que se presenta con la intención de incorporarse a la policía, se le empieza a trabajar en todo lo que es la evaluación personal y familiar y tenemos controles no solo para los cuadros de ascenso, sino además un control psicológico y psiquiátrico del personal se hace anualmente con una libreta sanitaria que es completada y firmada por el profesional” aunque “antes esa evaluación se hacía cada seis meses y por recomendación de los profesionales se llevó a un año”.Por lo tanto, aseguró que en virtud de que las nuevas evaluaciones “nos tomarán 60 o 70 días hemos recomendado, como medida preventiva, que el personal no lleve armas durante el horario franco hasta que nosotros lleguemos a una conclusión”.De esta manera Moreira remarcó que bajo las circunstancias “no se le quitó el arma a nadie ni se violó ninguna norma, necesitamos quehacer este trabajo y aun cuando terminando una gestión no importa, lo que importa es este problema del personal, importa evitar que se pierda una vida, evitar hechos de violencia en el entorno familiar de un efectivo, no importa el costo o las críticas, sino que se haga el trabajo y se pueda terminar antes de fin de año”.