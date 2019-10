La gobernadora y diputada electa Rosana Bertone admitió la decepción de no haber logrado mayoría propia ni en Diputados ni en Senadores, consideró que al haber más votantes en la general que en las PASO y menos votos en blanco, afectó el resultado, si bien se mostró conforme con el alto porcentaje para la fórmula nacional.

No obstante estas valoraciones negativas, celebró la expectativa que abre esta elección para Tierra del Fuego

Finalmente valoró la paciencia del pueblo argentino para sostener la paz social en este contexto: “La paz social es muy importante, si uno mira la ruptura que se ha dado en Chile, valoriza que nuestro pueblo haya votado y haya esperado, aun con políticas neoliberales que se aplicaron y han sido terribles para el bolsillo del trabajador, para la pérdida de empleo. La gente esperó la elección y eso tiene un valor”, concluyó.

Bertone, diputada electa analizó el resultado de los comicios por FM La Isla y consideró que “Alberto Fernández hizo una muy buena elección y creció un poco más de lo que habíamos sacado en las PASO, pero también Macri consolidó una posición de la derecha argentina. Hubo provincias como Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, en las que tenía expectativas, sabía que Córdoba y Capital eran muy difíciles, pero en esos distritos teníamos más expectativas”, señaló, decepcionada por no haberlas cubierto.En cuanto a la elección local para el Frente de Todos, quedó en el camino José “Nato” Ojeda, que por las PASO iba a ingresar, con un corte de boleta mayor. Bertone advirtió que era “muy difícil en una elección de tres con sistema D’hont meter al segundo diputado. Nosotros habíamos obtenido un buen resultado en las PASO pero el que hace política sabe que había mucha gente que no había ido a votar y mucha gente que votó en blanco. Esos ciudadanos que no ejercieron la opción en las PASO, lo iban a hacer, y ahí sabíamos que podíamos estar cerca. Sacamos muy buena diferencia con respecto al frente Vamos a Vivir Mejor y a Cambiemos, pero no alcanzó. Cuando hay más electores es más difícil conservar el piso que uno tiene”, sostuvo.Apuntó que “esta es la primera vez que voy en una lista junto a un presidente de la nación, porque siempre he tenido que disputar con listas en las que se elegían solamente diputados y ahí es difícil concitar el interés de la gente, porque el ciudadano en las elecciones de medio término no toma una verdadera dimensión y no lo entusiasma tanto. Sería interesante que se tomara dimensión de lo que significa tener mayoría en los parlamentos y las manos levantadas de quienes acompañan un proyecto, para que se apruebe, en lugar de tener que entrar en negociaciones farragosas que demoran, cuando la gente necesita una respuesta. Eso no se da cuando no hay mayoría en la Cámara y yo he tenido esa experiencia como legisladora y se ha demorado diez o veinte años sacar una ley. Todo eso es un retraso para el país. Yo soy de la teoría de dar al gobernante las manos necesarias para que pueda trabajar concretamente, y en lo posible que sean del espacio político que representa. No me gustan los parlamentos en los que la oposición tiene la mayoría y el presidente está condicionado. No es este caso, pero sobre todo en Argentina no se tiene experiencia de coaliciones de gobierno como pueden tener los países europeos”, dijo.