Los 138.283 fueguinos en condiciones de votar que participen de las elecciones nacionales del próximo domingo en Tierra del Fuego, se encontrarán con ocho boletas dentro de cada cuarto oscuro, cinco menos que las trece que había en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado 11 de agosto, según confirmaron ayer fuentes de la Justicia Electoral Federal.

Aquí están, estas son:

Juntos por el Cambio cuenta con la fórmula presidencial Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto, y postula al legislador provincial por la UCR Pablo Blanco como primer candidato a senador y al dirigente del PRO Federico Frigerio (primo del ministro Rogelio Frigerio) como primer candidato a diputado.

Y la otra boleta corta es la del Partido Social Patagónico (PSP) que candidatea a la ex gobernadora Fabiana Ríos como primera candidata a senadora, y a Malena Teszkiewicz como primera postulante a diputada.

Cortes pero sin tijeras:

El menú fueguino de posibilidades electorales incluye dos listas sólo con candidatos a presidente y vice, cuatro “listas largas”, es decir, con postulantes a presidente y también a senadores y diputados, y dos “listas cortas”, o sea solamente con candidatos a legisladores nacionales.De este modo, las boletas que tendrán nada más que aspirantes a la presidencia son las del Frente Despertar, que postula a José Luis Espert y Luis Rosales, y la del frente NOS, que candidatea a Juan José Gómez Centurión y Cynthia Hotton. Ninguna de ellas posee representantes a nivel local.El Frente de Todos es la única que lleva la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner, y postula al actual diputado Matías Rodríguez como primer candidato a senador y a la actual gobernadora Rosana Bertone (que perdió su reelección en junio) como primera candidata a diputada.Consenso Federal lleva a la fórmula Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey, adosada a la lista del partido GEN (Generación para un Encuentro Nacional) con la candidatura a senador del vicegobernador fueguino Juan Carlos Arcando y la de Fernando Temari a diputado.En tanto, una de las dos “boletas cortas” es la del frente “Vamos todos a vivir mejor”, respaldada por el intendente de Río Grande y gobernador electo Gustavo Melella -también kirchnerista- que presenta al funcionario riograndense Federico Runín como primer candidato a senador, y a la ex senadora Mabel Caparrós como primera candidata a diputada.Los votantes pueden cortar boletas para elegir una fórmula presidencial de una lista, y senadores y diputados de otra, y para el caso de que voten solo por alguno de los estamentos (solo presidente y vice, o solo senadores y diputados) se considerará un voto en blanco para el estamento en el que no eligieron ninguna lista.La Justicia Electoral confirmó que para realizar el corte de boleta no se proporcionarán tijeras ni ningún otro elemento a tal efecto, por lo que cada elector deberá o bien llevar su propio elemento (tijeras o reglas) o realizar el corte a mano siguiendo la línea de puntos de cada lista.