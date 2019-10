La Justicia penal de Ushuaia desestimó por inexistencia de delito una denuncia realizada a mediados del año pasado contra ex directivos de la “Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario Provincial y Compensadora para el Personal Policial del Ex Territorio” y un empresario de Ushuaia, a quienes se acusaba de haber participado de una presunta maniobra fraudulenta en perjuicio de la entidad.

Los denunciantes eran los actuales miembros del directorio de la caja

Además, en todos los negocios aparecía un factor común que era el empresario Walter Agra, ligado a las empresas Financar S.A. y Phoenix S.A (vinculadas a los fideicomisos) y dueño de la franquicia de Hard Rock Café.

Otra denuncia : Un giro curioso de la situación es que el propio Manetti dice haber denunciado a miembros de la comisión actual de la caja de policía, por la comisión de delitos.

La denuncia originalmente radicada en Río Grande, y luego girada a Ushuaia, cuestionaba tres grandes inversiones realizada por la caja previsional de la policía: la constitución de los fideicomisos inmobiliarios Altos del Michi, de Tolhuin, y Altos de la Patagonia, en Río Grande, y el alquiler del edificio de 25 de Mayo y San Martín en Ushuaia, donde actualmente funciona el Hard Rock Café.La denuncia apuntaba a que el organismo había aportado sumas de dinero millonarias para la constitución de los fideicomisos ($13 millones, por ejemplo, en el caso del de Toilhuin) cuando las empresas asociadas al emprendimiento habían cedido terrenos o realizado mejoras por valores muy inferiores.Por su parte “Altos de la Patagonia” es un complejo de “lotes de 200 metros cuadrados en altura, con vista al mar y todos los servicios”, una “manzana de espacio verde parquizado y un importante centro comercial” en inmediaciones del barrio policial de Río Grande.Sin embargo, la jueza penal de Ushuaia María Cristina Barrionuevo se basó en una serie de estudios periciales, para llegar a dos conclusiones fundamentales: que el ex directorio de la caja policial no excedió el límite fijado por las leyes para realizar esas inversiones, y que los negocios no originaron ningún perjuicio económico para la entidad.La resolución, dictada en agosto último, fue difundida en las últimas horas por Dino Manetti, uno de los denunciados, quien además aseguró que la causa fue archivada en forma definitiva.Según sostuvo, el motivo central es el pago de un “aumento ilegal” a los propios empleados del organismo, que habría derivado en un “perjuicio de alrededor de 1,1 millones de pesos”.También se refirió a la supuesta “retención de aportes a los empleados policiales”, del ítem “Racionamiento y mantenimiento de uniformes”, por un monto de unos $44 millones que los efectivos reclaman a las autoridades previsionales.