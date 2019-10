El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur, condenó a la pena de 7 años de prisión a un hombre por el delito de robo agravado por el uso de arma y la participación de un menor de 18 años, y a otro lo consideró penalmente responsable.

Además, sobre Borges declararon la responsabilidad penal como coautor del delito de robo agravado por el uso de arma.

Como agravantes, mencionó la extensión del daño, ya que según pericias efectuadas sobre la víctima padece trastornos de estrés postraumático, y la brutal golpiza.

Se trata de Dylan Alan Monier, quien junto a Alejandro Borges (que al momento del hecho tenía 17 años), se apoderaron mediante violencia física y amenazas, y con el uso de un arma de elementos que eran propiedad de un chico de 14 años.Una vez en zona boscosa, en cercanías al barrio Los Morros, el condenado y su compañero empezaron a intimidar al joven, quien intentó huir fallidamente en varias oportunidades.De acuerdo al art. 20 del Código Procesal Penal de la Provincia de Tierra del Fuego, los jueces de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones, con la inclusión de un juez de la Sala Civil, tendrán competencia criminal y correccional para juzgar, en instancia oral y pública, en los delitos cometidos por menor que no hayan cumplido los 18 años al momento del hecho, aunque hubiesen excedido esa edad al tiempo del juzgamiento.En el debate oral y público los imputados se abstuvieron de prestar declaración indagatoria ante los jueces Alejandro Pagano ZavalÍa, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla.Durante la etapa de alegatos, el fiscal Nicolás Arias, consideró probada la materialidad y autoría del hecho de parte de los dos imputados y destacó que gracias a la labor de la Policía se pudo dar con ellos, sumado a filmaciones de la zona y el reconocimiento en rueda de personas.Por su parte, el Defensor Público Danilo Cambio, representante legal de Monier reconoció la participación de su defendido pero no así, la calificación pedida por la Fiscalia, por lo que solicitó que en caso de aplicar condena sea en suspenso y no efectiva Por último, el abogado Dante Pellegrino pidió la absolución de su defendido Borges, al considerar que las pruebas para inculparlo no eran suficientes. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 31 de octubre a partir de las 14 horas.