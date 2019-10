Desde el Banco Central se dispuso luego de conocerse los resultados de las elecciones, un cepo cambiario y se bajó a USD 200 la cantidad de dólares que pueden comprar los ahorristas por mes, en lugar de los USD 10.000 que estaban permitidos desde el cepo que se implementó el domingo 1 de septiembre.

La decisión fue tomada en una reunión de directorio especial que encabezó esta noche Guido Sandleris, presidente de la autoridad monetaria, y que contó con todos los directores y también con el secretario de política Económica del ministerio de Hacienda, Sebastián Katz. Desde ayer circuló la versión, hoy confirmada, de que las máximas autoridades estaban con “agenda abierta” y que iban a reunirse si el resultado terminaba siendo adverso para Cambiemos.

"Ante el grado de incertidumbre actual, el Directorio del BCRA decidió tomar a ulima hora del domingo una serie de medidas que buscan preservar las reservas del Banco Central. Las medidas anunciadas son transitorias, hasta diciembre de 2019", dice un comunicado. "Establece un nuevo límite de USD 200 mensuales a la compra de dólares para personas físicas con cuenta bancaria y en U$S100 a la cantidad de dólares que pueden ser comprados en efectivos. Estos límites no son acumulativos".

Fuentes del Gobierno aseguran que Macri no le adelantó la medida a Fernández en la breve charla que mantuvieron despues de conocerse el resultado. "Este lunes me reuniré con Macri y empezaremos a ver cómo transcurrimos el tiempo que nos queda. Vamos a colaborar en todo en lo que podamos colaborar porque lo único que nos interesa es que los argentinos dejen de sufrir de una vez por todas", dijo el presidente electo.