La Justicia penal de Ushuaia remitió al área de mediación la causa donde se investiga por presunto abuso de firma de pagarés en blanco y usura a la financiera Credisur (ver) Juan y Néstor Sánchez Otharán .

La Justicia allanó las oficinas de la financiera, relevó los expedientes civiles de ejecución de pagarés (en Ushuaia y Río Grande) y convocó a los posibles damnificados a sede policial. Así se conformó el grupo de casi 600 personas alcanzadas por la supuesta estafa (ver)

Una multa millonaria

También argumentó que “no se entregaron a los consumidores las respectivas copias de todos los formularios y contratos firmados, y que en muchos casos, los mismos estaban en poder de la empresa”, y que incluso “se obligaba por contrato a los trabajadores estatales que tomaban créditos, a renunciar a derechos como el de la inembargabilidad de sus haberes”.

Fuentes judiciales señalaron que la instancia fue abierta con el consentimiento de las defensas de los siete imputados, los querellantes y la fiscalía, como una forma de intentar llegar a un acuerdo económico que conforme a las 560 personas que, según determinó la justicia, habrían sido víctimas del accionar abusivo de la compañía.Casi todos declararon que pidieron préstamos por un valor, firmaron pagarés en blanco y se los ejecutaron por sumas hasta cinco veces superiores a las adeudadas, además de que en la devolución de los créditos les impusieron intereses anuales de entre el 95 y el 1400%, según el criterio adoptado para calcularlos.De todas formas, solo 33 del total de víctimas se presentó como querellante en el expediente. El desafío de la mediación es llegar a algún tipo de acuerdo con cada uno de esos damnificados, y luego proponer un resarcimiento general para el resto que sea aceptado por la fiscalía, explicó el abogado Jorge Pintos, representante legal de las querellas.El problema principal es que dentro del universo de casos existen situaciones muy disímiles. Hay personas que tomaron un crédito y pagaron una o pocas cuotas, y otras que tenían cancelado un porcentaje mayor de los préstamos. Todo eso hace que la resolución de la causa sea compleja, y que haya que esperar el resultado de pericias ordenadas por el juzgado de instrucción a cargo del juez Javier De Gamas Soler.Si la instancia prospera y se llega a un acuerdo, los acusados podrían resultar sobreseídos a cambio de cumplir con los términos de la negociación. De lo contrario, las actuaciones regresarían a la instrucción para que la causa continúe su curso normal. La posible prescripción de los delitos (por el tiempo que demore mediar) no resulta esperable porque el llamado a indagatoria (ya realizado) suspende los plazos de la prescripción, explicaron las fuentes consultadas.Comercio intervino de oficio cuando se hicieron públicos los casos de presuntos fraudes y usura denunciados por decenas de clientes.La resolución firmada por el ex secretario, dictaminó que la financiera “infringió los artículos 4, 8 bis, 10, 36 y 37 de la Ley nacional 24.240, esto es, no suministró al consumidor de forma cierta, clara y detallada de sus servicios comerciales, los costos financieros y las tasas de interés; incurrió en prácticas abusivas y cometió irregularidades en la conformación de los documentos de compromiso de pago que firmaban los tomadores de créditos”.