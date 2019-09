Las autoridades del Ministerio de Salud de Tierra del Fuego confirmaron la existencia de un caso de Meningitis en Ushuaia, pero aclararon que “no es contagioso para otras personas”.

Ante la situación enunciada se observó que “conforme al protocolo de meningitis viral, se tomaron medidas de vigilancia epidemiológica en relación a los contactos familiares, encontrándose todos bajo controles médicos sin ninguna complicación”.

“Por las características del caso no es necesario tomar medidas extraordinarias que implique tratamientos especiales a los contactos escolares ni laborales de la paciente por lo que se debe llevar tranquilidad a la población en referencia a que no es un problema de meningitis contagiosa para otras personas”, sostuvieron desde el Ministerio.

Los padres retiraron a los alumnos de la Escuela en Tolhuin:

Según informó Pablo Perachia, secretario de salud de la cartera sanitaria fueguina, este lunes 23 de septiembre, un paciente adulto procedente de la localidad de Tolhuin fue internado en Sanatorio San Jorge de Ushuaia con síntomas y diagnóstico de meningitis viral.Asimismo, el personal médico de la dirección de Epidemiología de la Provincia y el Centro Asistencial Tolhuin realizó actividades de vigilancia y orientaciones pertinentes en el lugar de trabajo de la paciente, Escuela No 5 de la localidad de Tolhuin.Si bien las autoridades de salud y del ministerio de educación afirmaron que el caso detectado no implica peligro de contagio, los padres reclamaron que no se les haya brindado la decisión de poder mandar a los chicos al colegio.El Ministro de Educación, Diego Romero, dijo hoy que “la directora de la escuela informó sobre un caso de meningitis, que es de personal POMY y la persona fue derivada a Ushuaia”. Y explicó que “no se tomaron medidas porque no eran necesarias. Este tipo de meningitis solamente se va a contemplar prevención en las familias y no sobre la comunidad de Tolhuin”.