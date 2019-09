El intendente de Rio Grande y gobernador electo, Gustavo Melella, volvió a plantear sus reclamos por la deuda que el Gobierno Provincial mantiene con el Municipio en concepto de coparticipación. En tal sentido, confirmó que «estamos enviando notas al gobierno provincial. Hoy le están debiendo al Municipio de Río Grande más de 285 millones de pesos».

Reconoció que «estamos trabajando en una situación complicada que viven nuestros vecinos, la provincia, con crecimiento del desempleo, la pobreza, es difícil avanzar con obras porque no hay precios. Es un momento muy complicado. Por eso evitamos la confrontación, porque los vecinos necesitan estar en paz y no que estemos peleándonos. Pero la verdad es que nos deben. No soy yo el que sale a decir la cantidad de pases de planta política a planta permanente, lo están diciendo los trabajadores».

Respecto al 17 de diciembre, día de la asunción, Melella consideró que «no vamos a tener una situación fácil. Como tampoco lo va a ser la de Alberto Fernández en la Nación. A Walter le va a pasar lo mismo en Ushuaia, a Martín acá

«Estamos contentos -reconoció el futuro gobernador-, porque quieren acompañar y mucho. Hay entendimiento: Alberto Fernández tiene la misma mirada del desarrollo para la provincia y el país».

No obstante, prefirió bajarle el tono a la polémica al considerar que «si por cada cosa que pasa la discutimos, no está bien para el vecino. Es lo que al gobierno provincial le gusta y a nosotros no; no queremos discutir por los medios».Sostuvo además que «queremos que el Tribunal de Cuentas esté a la altura de las circunstancias. Observando, haciendo bien lo que hay que hacer y marcando lo que está mal. Porque mañana todo se va a saber. Cuando nos toque estar a nosotros queremos que tengan severidad con nosotros, en el buen sentido de la palabra».Si bien prefiere mantener una postura de no confrontación, Melella explicó que «recibimos muchísima información de malestar por nombramientos en planta permanente, como también las quejas porque no se están comprando insumos para áreas de salud».No obstante, aseguró que «cuando asumamos vamos a tomar las medidas que tenemos decidas. Creemos que hay que respetar al personal de planta permanente. Tiene que haber equidad: si hay una persona que hace años que está esperando y otra que tuvo que ver con otros motivos e ingresó antes, eso no está bien. Porque el Estado no está para eso».«Con la deuda vamos a estar complicados -agregó-. Por eso pedimos que no haya licitaciones que comprometan presupuesto el año que viene».Entre ellos, citó el pedido del prórroga del Subrégimen de Promoción Industrial y «cuestiones que tienen que ver con el desarrollo productivo de Tierra del Fuego, ampliar la matriz productiva y la llegada de inversiones para hidrocarburos, para el sector energético y para el sector del turismo».