El ex presidente y la ex vicepresidenta de la Dirección Provincial de Puertos, José Adrián Gómez y Liliana Graciela Preli ; deberán pagar en forma subsidiaria un resarcimiento al Estado Provincial de más de 540 mil pesos; al haber quedado firme la resolución del Tribunal de Cuentas en un juicio de responsabilidad por el irregular pago de un adelanto financiero a una constructora por la ampliación de la plazoleta del puerto de Ushuaia.

Antecedentes

Monto reducido:

La decisión del Tribunal de Cuentas fue resuelta en el 2014 y en aquél entonces el organismo de contralor condenó a ambos ex funcionarios de Fabiana Ríos a pagar un resarcimiento de más de 6 millones de pesos; pero luego de recurrir la decisión ante el Superior Tribunal de Justicia, la misma fue anulada en forma parcial y se los obligó a abonar una suma diez veces menor.Ahora, mediante resolución 7/2019 del pasado 7 de septiembre, con la firma de Luis Capellano y Miguel Longhitano, las autoridades del organismo de control procedieron a notificar a ambos ex funcionarios a efectivizar los 543 mil 784 pesos en que quedó establecida la suma a devolver al Estado.Para el organismo de control, la ex presidente de Puerto efectuó el pago a cuenta de futuras redeterminaciones, en violación al régimen legal estipulado por el decreto 73/03 ratificado por la ley 572. Al momento de la condena se le adicionaron intereses al momento de emitirse la resolución, quedando el monto actualizado en 6 millones 474 mil pesos.Además, subrayan que por decreto 73/03 quedaba vedada la posibilidad de que se formulen pagos a cuenta como el cuestionado, aunado a que según lo prescripto en el artículo 17 de dicho plexo, el contratista no tenía derecho a solicitar redeterminación alguna.El Superior Tribunal de Justicia, al emitir resolución en la demanda entablada por Gómez y Preli, pudo advertir que el Tribunal de Cuentas al cuantificar el daño, no advirtió que el perjuicio en su extensión original había perdido actualidad; más concretamente ya no se circunscribía a aquella erogación irregular, sino al daño que tuvo que padecer la hacienda estatal por haber anticipado financieramente sumas sin el pertinente respaldo que la preceptiva exigía en la ocasión.