En las ultimas elecciones municipales y provinciales en Tierra del Fuego de un total de 30.169 de electores que no se presentaron a emitir su voto en junio pasado para elegir gobernador, intendentes, legisladores y concejales sólo 2.364 justificaron la no emisión del voto ante el Juzgado Electoral de la Provincia, quedando un total de 27.805 infractores en el padrón que deberán abonar la multa de $500 .

Cifras : Del total de 136.562 personas habilitadas para sufragar en la Provincia de Tierra del Fuego, 30.169 electores no se presentaron a emitir su voto en junio pasado cuando se eligieron autoridades para los estamentos de gobernador, intendentes, legisladores y concejales.

El periodo para justificar la no emisión del voto finalizó el 8 de septiembre pasado, por lo que quienes quieran regularizar su situación deberán abonar la multa prevista en la Ley Electoral 201, en su art.117, accediendo adesde donde podrán imprimir la boleta de pago haciendo click en el botón «Pago de Multa».Cabe mencionar que el infractor que no abonare la multa correspondiente no podrá realizar gestiones o trámites durante un año ante organismos de los Estados provincial, municipales o comunales. Este plazo regirá a partir del 8 de septiembre y hasta un año posterior.Abierto el periodo para realizar el trámite de justificación de la no emisión del voto, tan sólo 2.364 lo justificaron.. No obstante, sigue habiendo 27.805 infractores en Tierra del Fuego.