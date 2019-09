El Presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia, Juan Carlos Pino se refirió a la polémica que surgió luego de que trascendió información policial sobre el extravío de un "cheque" a su nombre por un valor de U$D 65.000 dolares (ver)

La explicación surge luego de que trascendiera un parte policial en el que consta la devolución de una billetera extraviada al edil, que contenía documentación personal y entre ella un "cheque" por un valor de 65 mil dólares, según el escrito.

Respecto al parte policial que señala que lo extraviado fue un cheque, el concejal argumentó que “no se si fue una confusión, pero esto es un comprobante de depósito, pero son temas parecidos, y no tengo problemas en que se muestre porque lo quiero clarificar lo antes posible”.

El concejal manifesto en dialogo con FM Masters: “Lo que quiero aclarar es que en realidad no es un cheque, es un comprobante de un plazo fijo que hace muchos años se inicio desde la caja de ahorro que se inició en su momento cuando el dólar estaba a 15 pesos por el año 2016, y comenzamos a hacer una cuenta de ahorro en dólares y automáticamente cada dos meses se nueva ese plazo fijo y se va incorporando”, señaló.“Allá cuando el dólar estaba a 15 pesos uno podía comprar 3 mil dólares o 4 mil dólares, hoy en día no es la misma situación, pero ese plazo fijo se va renovando y va dando un incremento, eso es todo”, dijo.“Creo que esto tiene que ver con algo personal, son ahorros y cualquiera puede pasar, yo no tengo nada que ocultar porque es en el Banco oficial de Tierra del Fuego, es un plazo fijo que se va renovando cada dos meses, se va renovando y se va aportando de lo que yo cobro como concejal y que se ha ido ahorrando, acá no hay nada oscuro es simplemente esto”, agregó.“Yo voy a pedir en el Banco un informe completo para hacerlo público, no tengo nada que ocultar y le expliqué a mis pares esta situación, soy un funcionario público, está declarado y no tengo nada que ocultar”, señaló.Finalmente sostuvo que “nadie anda con un cheque de 65 mil dólares, esto es un comprobante de renovación que se tiene que hacer” dijo.