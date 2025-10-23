Violento choque en Maipú y Piedra Buena: un auto fue embestido mientras esperaba el semáforo. No hubo heridos de gravedad.

Un fuerte accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este viernes en pleno centro de Ushuaia, sobre avenida Maipú, frente a la Casa de la Mujer. Ocurrió pasadas las 2:15, cuando un vehículo detenido en el semáforo fue impactado violentamente desde atrás por otro automóvil.

El choque provocó importantes daños materiales en ambos rodados y generó alarma entre los pocos testigos que circulaban a esa hora. De inmediato intervinieron Bomberos, Policía y personal sanitario para asistir a los ocupantes de los vehículos involucrados.

Si bien no se reportaron heridos de gravedad, se realizaron controles médicos preventivos para descartar lesiones. Las autoridades trabajan en la reconstrucción del hecho y en determinar si hubo exceso de velocidad o consumo de alcohol por parte de alguno de los conductores.