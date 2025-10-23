Violento choque en Maipú y Piedra Buena: un auto fue embestido mientras esperaba el semáforo

Un fuerte accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este viernes en pleno centro de Ushuaia, sobre avenida Maipú, frente a la Casa de la Mujer. Ocurrió pasadas las 2:15, cuando un vehículo detenido en el semáforo fue impactado violentamente desde atrás por otro automóvil.
El choque provocó importantes daños materiales en ambos rodados y generó alarma entre los pocos testigos que circulaban a esa hora. De inmediato intervinieron Bomberos, Policía y personal sanitario para asistir a los ocupantes de los vehículos involucrados.

Si bien no se reportaron heridos de gravedad, se realizaron controles médicos preventivos para descartar lesiones. Las autoridades trabajan en la reconstrucción del hecho y en determinar si hubo exceso de velocidad o consumo de alcohol por parte de alguno de los conductores.

