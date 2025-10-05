Orgullo fueguino: los deportistas de Tierra del Fuego suman 19 medallas en los Juegos Evita 2025

Tierra del Fuego brilla en los Juegos Evita 2025 con 19 medallas y un fuerte orgullo fueguino. Jóvenes atletas destacan en diversas disciplinas.

La delegación fueguina cierra su participación en los Juegos Nacionales Evita con una destacada actuación: 5 medallas de oro, 9 de plata y 5 de bronce. Jóvenes atletas dejaron en alto el nombre de la provincia.

La delegación de Tierra del Fuego culmina su participación en los Juegos Nacionales Evita 2025 con una sobresaliente cosecha de 19 medallas, reflejo del esfuerzo, el talento y la pasión deportiva que caracteriza a los jóvenes fueguinos.

En el cierre de la competencia, el futsal femenino se impuso ante CABA en una emocionante tanda de penales por 6-5, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario. El gol fueguino fue convertido por Zaira Triunfo, mientras que la arquera Emma Schreiner brilló al atajar el penal decisivo que aseguró la medalla de bronce.

Por su parte, el equipo masculino protagonizó una final vibrante ante CABA, igualando 2-2 en tiempo regular y cayendo en los penales 4-2, obteniendo así la medalla de plata. Los tantos fueguinos fueron convertidos por Coronel, autor de los dos goles del partido.

Con estas actuaciones, Tierra del Fuego suma 5 medallas de oro, 9 de plata y 5 de bronce, consolidando su crecimiento en disciplinas como atletismo, gimnasia, levantamiento olímpico, freestyle y BMX.

Entre los destacados figuran Antuan Paladea (gimnasia artística), Ezequiel Arrieta (atletismo), Simón Caballero (freestyle) y Octavio Miranda (BMX), todos ellos campeones nacionales que dejan una huella imborrable para el deporte fueguino.

Más de 270 deportistas integraron la delegación que ya emprende su regreso a la provincia en colectivos gestionados por el Gobierno de Tierra del Fuego, cerrando una participación llena de emoción, esfuerzo y logros colectivos.

El espíritu fueguino se hizo sentir en cada competencia: compromiso, compañerismo y orgullo provincial marcaron el paso de los jóvenes atletas por los Juegos Nacionales Evita 2025.

Orgullo fueguino: los deportistas de Tierra del Fuego suman 19 medallas en los Juegos Evita 2025
Orgullo fueguino: los deportistas de Tierra del Fuego suman 19 medallas en los Juegos Evita 2025
Tierra del Fuego brilla en los Juegos Evita 2025 con 19 medallas y un fuerte orgullo fueguino. Jóvenes atletas destacan en diversas disciplinas.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilP9Y3NThpbkZBGMMJq8fURmEsbZjRYqKaua1DIcSo7G8is19W67lf83OUDF4Blqfcfj3-2dtPf-YD_P4B1Er8hOzZy9U3yIpIEnvrxmK3Q1EErvZjtFCzQ6qAgGmoaO8X-c1UHVKrUTSEnhr8mLsCyyyWObY0CbS0STYoZNyc2qgYA5-RdIwf/w640-h428/delegacion%20de%20tierra%20del%20fuego%20evitas%202025.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilP9Y3NThpbkZBGMMJq8fURmEsbZjRYqKaua1DIcSo7G8is19W67lf83OUDF4Blqfcfj3-2dtPf-YD_P4B1Er8hOzZy9U3yIpIEnvrxmK3Q1EErvZjtFCzQ6qAgGmoaO8X-c1UHVKrUTSEnhr8mLsCyyyWObY0CbS0STYoZNyc2qgYA5-RdIwf/s72-w640-c-h428/delegacion%20de%20tierra%20del%20fuego%20evitas%202025.webp
