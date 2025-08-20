Fin de semana de sorteo: definirán la ubicación de los candidatos en la boleta única en Tierra del Fuego

Con la participación de 8 listas de candidatos a diputados y 7 a senadores nacionales, la Justicia Electoral de Tierra del Fuego avanzará este fin de semana en el sorteo para definir el orden de ubicación dentro de la boleta única de papel (BUP) que se implementará por primera vez en la provincia en las elecciones del 26 de octubre.

La secretaria Electoral del Juzgado Federal de Ushuaia, Paula Bassanetti, confirmó que se utilizará una sola boleta para ambas categorías: la parte superior destinada a senadores y la inferior a diputados. “Es una boleta muy clara, que no presenta mayores particularidades”, sostuvo.





El sorteo determinará si cada agrupación aparece al inicio, en el medio o al final de la boleta. Además, la Cámara Electoral definirá los colores y la cantidad de símbolos o emblemas que podrá llevar cada lista. “Hoy una agrupación política no puede llevar cinco emblemas o símbolos, tiene que elegir uno porque no alcanzaría a quedar claro”, explicó Bassanetti.





El acto de votar será más simple: el elector ingresará al box de votación con la boleta única y, con lapicera, marcará a su candidato a diputado y a senador. La marca puede ser una cruz, un tilde, un círculo o incluso pintar el recuadro completo, siempre que quede clara la preferencia.





En caso de equivocación, el votante podrá solicitar una nueva boleta, ya que por ley se prevé un número mayor de papeletas respecto al total de electores.





Respecto al escrutinio, Bassanetti anticipó que debería ser más ágil, aunque reconoció que al tratarse de la primera experiencia en la provincia, dependerá de la adaptación de las autoridades de mesa: “Entiendo que va a ser más simple, pero no es algo que se pueda establecer con certeza”.